In A1 chiusure notturne del tratto tra Piacenza sud e Fiorenzuola, verso Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire la rimozione di un cantiere permanente, nelle due notti di martedì 13 e mercoledì 14 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola, verso Bologna. Si precisa che la stazione di Piacenza sud sarà chiusa in entrata verso Bologna, Milano e A21 Torino-Piacenza-Brescia.

Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Piacenza sud, percorrere la SS9 Via Emilia per circa 18 km, proseguire sulla SP462 R per ulteriori 3 km e rientrare sulla A1 alla stazione di Fiorenzuola, verso Bologna;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Piacenza sud:

verso A21: entrare Torino/Brescia: entrare dalla stazione di Piacenza ovest di competenza della Società S.A.T.A.P.;

verso Bologna: entrare alla stazione di Fiorenzuola;

verso Milano: entrare sulla A21 dalla stazione di Piacenza ovest e immettersi poi sulla A1 verso Milano.