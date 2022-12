Tre giovani nei guai a Carpi, sorpresi con quasi mezzo chilo di hashish

Lunedì notte 5 dicembre, personale del Commissariato di Carpi ha tratto in arresto tre cittadini italiani di età compresa tra i 20 e i 22 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La volante del Commissariato ha proceduto ad un controllo di un’autovettura con tre persone a bordo. Sin dalle prime fasi, gli occupanti si sono mostrati visibilmente preoccupati e agitati, mentre nell’abitacolo dell’auto si diffondeva un forte odore di hashish.

Gli agenti, pertanto, hanno proceduto ad ispezionare l’autovettura rinvenendo, nascosti sotto il sedile del conducente, 4 involucri di hashish del peso di 392 grammi. Le perquisizioni, estese anche alle rispettive abitazioni, hanno permesso di sequestrare ulteriori due involucri di hashish del peso di oltre 200 grammi e materiale per il confezionamento.

I tre, gravemente indiziati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo gli accertamenti necessari sono stati tratti in arresto in attesa dell’udienza di convalida.