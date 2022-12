Tentato furto in farmacia a Reggio Emilia, indagano i carabinieri

Ieri intorno alle 7:00 i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, allertati da un passante, sono intervenuti in via Bismantova in città per un tentato furto all’interno di una farmacia. Sul posto gli operanti accertavano che ignoti ladri, dopo aver forzato la saracinesca posta a protezione della porta d’ingresso, utilizzando un blocco di cemento avevano tentato di sfondare la porta d’ingresso senza riuscirvi, quindi si erano dati alla fuga. I danni, limitati all’attività di scasso, sono in corso di esatta stima. Sulla vicenda i militari reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di tentato furto aggravato a carico di ignoti.