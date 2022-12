Online il bando per il completamento della pista ciclabile Modena-Formigine

È stato pubblicato sul sito del Comune di Formigine il bando di gara per la realizzazione dei lavori di completamento della pista ciclabile Modena – Formigine. Nello specifico, si tratta di un percorso di una lunghezza complessiva di 555 metri che collegherà Casinalbo con l’ospedale di Baggiovara.

La ciclabile partirà dall’incrocio tra via Vedriani e via Turchetto a Casinalbo per poi terminare integralmente nel territorio del Comune di Modena, a cui verrà ceduta una volta completata. Un’opera necessaria e coerente con gli obiettivi delle Amministrazioni di Formigine e Modena di incrementare la mobilità sostenibile riducendo l’utilizzo dei veicoli privati e favorendo la mobilità alternativa attraverso la creazione di percorsi di collegamento sul territorio.

Il polo ospedaliero di Baggiovara, dotato di una propria pista ciclabile, è già connesso con il centro storico di Modena, così come la frazione di Casinalbo è già collegata al capoluogo mediante una pista che si sviluppa da piazza Brodolini a via Erri Billò. Da qui, la necessità di realizzare anche il percorso mancante tra i due Comuni, ovvero il collegamento tra via Turchetto, a Formigine, e via Martiniana, a Baggiovara.

I lavori, che prenderanno il via nel marzo del 2023 per terminare entro l’estate, avranno un costo complessivo di 340mila euro, di cui 300mila coperti da finanziamento della Fondazione di Modena e 40mila dal Comune di Formigine con oneri propri.

“Attraverso questo intervento – ha commentato l’Assessore alla Mobilità sostenibile Giulia Bosi – andiamo a unire il nostro territorio con quello di Modena, disegnando una traiettoria importante anche per gli spostamenti casa-lavoro, in particolare per gli operatori socio-sanitari residenti a Formigine, in quanto vengono collegati gli ospedali di Baggiovara e Policlinico, creando un percorso sicuro e accessibile che incentiva la mobilità dolce e fa bene all’ambiente. Inoltre, la nuova pista costeggerà la ferrovia, creando un ponte anche per chi deve prendere il treno. I ringraziamenti più sentiti vanno alla Fondazione di Modena che ha creduto in questo progetto”.