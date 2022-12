Martedì 13 dicembre Saxofollia con Fabrizio Bosso al Cinema Teatro Boiardo id Scandiano

Martedì 13 dicembre (ore 21:00) arriva il primo appuntamento con la musica della nuova stagione del Boiardo: Saxofollia feat. Fabrizio Bosso, un fortunato incontro tra il Quartetto Saxofollia, una delle eccellenze italiane della musica da camera sia in ambito classico che jazzistico, e uno dei più apprezzati trombettisti jazz a livello internazionale, in un’interessante, quanto insolita, divagazione tra generi.

È sempre molto stimolante suonare con il quartetto Saxofollia, perché sul palco – dichiara Fabrizio Bosso – abbiamo un approccio alla musica un po’ diverso rispetto ad altre formazioni con cui mi capita spesso di suonare.

Loro sono quattro musicisti preparatissimi, sia sul repertorio classico che sul jazz, e nonostante sia un progetto quasi cameristico, c’è sempre molto spazio all’improvvisazione. Inoltre, suoniamo tutti degli strumenti a fiato, una particolarità che crea un suono unico, un dialogo a più voci molto affascinante

Si tratta di un nuovo progetto, un inedito sodalizio musicale in cui Fabrizio Bosso, meravigliosa tromba del panorama jazz, impreziosisce con i suoi virtuosismi questo quintetto capace di emozionare ed appassionare ogni genere di pubblico. Il quartetto di sax, duttile ed eclettico è, tra i fiati, la formazione più adatta per accompagnare uno strumento dalle svariate possibilità timbriche come la tromba e ben si presta, inoltre, a ricreare le atmosfere delle diverse correnti in cui il jazz si è declinato nel corso degli anni. Durante il concerto si alterneranno brani tratti dalla tradizione jazzistica, dalla Swing Era degli anni ’30 fino al periodo d’oro dei club della 52° strada, senza tralasciare la componente Latin, rappresentata da alcuni chorinhos trascritti appositamente per la formazione. Non mancheranno poi incursioni nella musica classica, formazione dalla quale provengono tutti i cinque musicisti per un incontro nuovo ed esclusivo nel quadro del jazz italiano.

Info e biglietteria: Cinema Teatro Boiardo – via XXV Aprile, 3 – 42019 Scandiano Tel. 0522/854355 – www.cinemateatroboiardo.com – www.ater.emr.it – Dal lunedì al venerdì dalle ore 9-12, negli orari di apertura del cinema, su appuntamento telefonando al numero 0522 854355, il giorno dello spettacolo dalle ore 18. I biglietti si possono acquistare online sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it, e si possono prenotare per e-mail all’indirizzo info@cinemateatroboiardo.com oppure telefonando al numero 0522 854355.

