La Polizia di Stato monitora la movida autunnale: controlli amministrativi presso le discoteche reggiane

In seguito alle determinazioni assunte in ambito di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, su disposizione del Questore, al fine di assicurare il pacifico godimento della movida cittadina, sono stati svolti specifici controlli presso un locale da ballo reggiano.

Nella serata di mercoledì 7 dicembre, infatti, la Squadra di P.G. della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, congiuntamente a operatori della Polizia Locale e della S.I.A.E., hanno proceduto ad un controllo amministrativo presso un locale reggiano.

Gli operatori hanno proceduto, innanzitutto, ad un controllo degli Addetti ai Servizi di Controllo per verificare la regolare iscrizione all’Albo della Prefettura e la puntuale esposizione del tesserino di riconoscimento. Inoltre, gli operatori la Squadra di P.G. della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale unitamente agli operatori della Polizia Locale, hanno effettuato un controllo su tutti i dipendenti, al fine di accertare la regolarità della posizione lavorativa e il rispetto delle prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

Oltre a ciò, unitamente agli operatori del settore commerciale della Polizia Locale sono state controllate tutte le licenze previste per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché di quelle di pubblico spettacolo e intrattenimento. Congiuntamente a personale della S.I.A.E. è stato effettuato anche un ulteriore controllo circa la regolarità dei titoli di ingresso e sul rispetto della normativa in materia di capienza del locale, nonché di quella dettata in materia di diritti d’autore. Garantito un accentuato controllo sul rispetto di tutti gli aspetti relativamente alla safety e alla security (normativa anti-incendio, capienza massima, uscite di sicurezza, etc.).

Durante questi controlli non sono state riscontrate anomalie.

Con l’approssimarsi delle festività natalizie e l’aumento delle occasioni di svago, nelle prossime settimane questi controlli saranno ripetuti.