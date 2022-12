Castelnovo: i ragazzi e le ragazze della Rosa dei Venti realizzano l’albero di Natale in Municipio

Anche quest’anno il Municipio di Castelnovo è abbellito da un albero di Natale e altre decorazioni a tema allestiti dai ragazzi del Centro Diurno Rosa dei Venti. “Si tratta di una iniziativa che si ripete ormai da diversi anni – afferma l’Assessore al Turismo Chiara Borghi – e che è sempre bella e significativa, ma quest’anno c’è una novità importante: i manufatti de La Rosa dei Venti saranno ospitati anche all’Ufficio Iat (informazioni turistiche) in centro storico a Castelnovo (via Franceschini 1/a). Si tratta di oggetti decorativi per la casa, principalmente natalizi, ma anche altri manufatti quali borse o plaid. Negli spazi dello Iat potranno anche essere organizzati nelle prossime settimane incontri con i ragazzi che avranno l’occasione di illustrare il loro lavoro, un’attività che vuole favorire l’inclusività”.

Aggiunge Nadia Trevisi, referente de La Rosa dei Venti: “Questo progetto è frutto dell’ottima collaborazione con la Fa.Ce (Famiglie Cerebrolesi), che collabora da sempre a queste attività, con il Comune e con l’Ufficio Iat di Castelnovo, ai quali rivolgo sentiti ringraziamenti: per i nostri ragazzi è fondamentale uscire dal Centro e sentirsi parte della comunità. Per loro fare l’albero di Natale in Municipio è un momento molto importante, ne sono orgogliosi, portano parenti e amici a vederlo, avvertono di aver fatto qualcosa per il paese. La presenza all’Ufficio Iat sarà invece una bella occasione per far conoscere meglio i nostri progetti, e poi invitare le persone a venire a conoscere anche il nostro centro: per i ragazzi sono grandi occasioni, perché permettono di incontrare e conoscere nuove persone, un percorso inclusivo fondamentale”.

Aggiunge Alma Zanni, dell’Associazione Fa.Ce: “Quest’anno non riusciamo a fare la “casetta del Natale” in piazza Gramsci, ma affiancheremo i Centri Diurni con la vetrina allestita nella sede Iat dove sarà possibile trovare tutti i bellissimi manufatti natalizi prodotti dai ragazzi con tante idee regalo. Prodotti che peraltro possono essere tutti replicati, i ragazzi in caso di ordinazioni li creeranno ex novo, ovviamente con i loro tempi. Ci sono anche altri negozi del centro che hanno aderito all’iniziativa ed esporranno questi oggetti. È un modo importante per far vedere ciò che fanno, e una opportunità per avvicinare il Centro diurno al paese. Il ricavato dei prodotti andrà a sostenere attività quali gite ed escursioni dei ragazzi, e l’acquisto di nuovo materiale per i loro laboratori”.

Il centro Rosa dei Venti accoglie disabili adulti che presentano deficit motori, cognitivi e sensoriali gravi e gravissimi. Il centro predispone progetti educativi personalizzati e attività utili al raggiungimento del miglior grado di benessere psico-fisico individuale e di gruppo. La costante collaborazione degli operatori con le famiglie degli utenti e con l’associazione Fa.Ce consente l’organizzazione e la realizzazione di attività di tempo libero e di confronto su problematiche relative alla disabilità.