Albinea, confermato anche nel 2022 l’aiuto economico alle società sportive del territorio

Il Comune di Albinea conferma anche per il 2022 gli aiuti economici rivolti alle società e associazioni sportive del territorio. Lo fa con la pubblicazione di un bando che scadrà alle ore 13 del 31 gennaio 2023 all’ufficio Protocollo del Comune.

Tutta la documentazione necessaria è presente sul sito istituzionale del Comune.

“Dopo il bando per la concessione di contributi straordinari, novità dell’anno 2022, confermiamo il bando dei contributi annuali per sostenere la preziosa attività che le associazioni sportive svolgono quotidianamente con i nostri giovani e non solo – spiega l’assessore allo Sport Daniele Menozzi – Il Comune continua dunque ad investire e a dare rilevanza nei propri bilanci comunali al mondo dello sport. Anche per l’attività 2022 viene investita la cifra complessiva da 15.000 euro, confermando l’aumento del 50% delle risorse messa in campo negli ultimi due anni”.

Per informazioni: Ufficio Sport c/o Biblioteca Comunale (biblioteca@comune.albinea.re.it – 0522 590262).