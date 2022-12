Al Teatro Asioli di Correggio “Ballade”, nuova produzione di MM Contemporary Dance Company

Sabato 10 dicembre (20.30), al Teatro Asioli di Correggio va in scena Ballade, nuova produzione di MM Contemporary Dance Company. Due i brani in programma: Elegia, con coreografia di Enrico Morelli su musiche di Chopin e Villarosa, e Ballade, con coreografia e regia di Mauro Bigonzetti su musiche di Nick Cave, CCCP, Leonard Cohen, Arvo Pärt, Prince, Nina Simone, Frank Zappa.

Elegia di Enrico Morelli nasce intorno a Frédéric Chopin: domina la coreografia il secondo movimento del Concerto n.1 per pianoforte e orchestra. Se il titolo non lascia spazio a interpretazioni nel rimando allo sfogo sentimentale, tra malinconia affettuosa e nostalgia del ricordo, la musica trova qui un’alterità priva di patina romantica nella partitura elettronica di Giuseppe Villarosa, nonché nella danza densa di traiettorie spaziali creata da Morelli. Dentro e in opposizione alla musica, gli otto corpi sembrano voler superare se stessi in cerca della cura dell’altro, in un’esplosione condivisa da gruppi in continua trasformazione che solo a tratti sfocia in una più tenera e pacata dualità.

Lo spettacolo è inserito nel programma della XXII Giornata Tondelli, promossa e organizzata dal Comune di Correggio / Centro di Documentazione Pier Vittorio Tondelli.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di Spal, Snap-On, Studio Legale Associato Di Pasquale, G.F., Andria, Riunite&Civ.

Biglietti: Euro 23 – 21 – 16

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19 (giovedì chiuso) e sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi) e un’ora prima degli spettacoli. Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it Il Teatro Asioli è anche su Facebook e Instagram.