Omaggio alla Beata Vergine in piazza Garibaldi e inaugurazione dei pannelli con la storia del Carani in viale XX Settembre

Questa mattina, in piazza Garibaldi a Sassuolo, un appuntamento immancabile per i sassolesi: il tradizionale “Omaggio alla Beata Vergine Maria” in occasione della festa dell’Immacolata Concezione.

Come ormai avviene da diversi anni, infatti, in occasione della festa dell’Immacolata la città di Sassuolo ha voluto onorare la Beata Vergine Maria posta sul Campanone di piazza Garibaldi adornandola di fiori. Una squadra del comando dei vigili del fuoco di Sassuolo, è salita sul campanile della piazza per porgere nel grembo della Madonna il mazzo di fiori offerto dalla comunità sassolese.

Si tratta di un appuntamento che anticipa quello ufficiale del pomeriggio, l’accensione delle luminarie, momento in cui inizia in città il periodo natalizio con diverse iniziative, nel segno della tradizione.

La cerimonia, alla presenza delle Istituzioni e della Sottosezione Unitalsi di Sassuolo, è stata allietata dal Coro Polifonico del Duomo di San Giorgio diretto da Roberta Prandi ed ha visto la partecipazione delle autorità sassolesi, civili e religiose, e di tantissimi cittadini.

In viale XX Settembre, invece, un omaggio alla città con una struttura che ricorda il passato e guarda al futuro. E’ stata infatti inaugurata l’istallazione offerta dall’Amministrazione comunale e da Pro Loco Sassuolo, che copre tutta l’area del cantiere di riqualificazione del Teatro Carani. Pannelli che ricordano i momenti più prestigiosi che hanno scritto la storia culturale del teatro e della città, in attesa di poter scrivere nuove pagine a partire dal dicembre 2023: è infatti prevista per quella data la riapertura del Teatro cittadino. All’inaugurazione, assieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, anche una delegazione della Fondazione Teatro Carani.

Il programma prosegue nel pomeriggio: dalle ore 16,30 in piazzale Della Rosa, si terrà lo spettacolo di apertura di Sassuolo on Ice in collaborazione con gli atleti della Polisportiva Fanano mentre. Dalle ore 17, con lo spettacolo “Candle Light” dell’International String Quartet e la partecipazione del mezzo soprano Martina Debbia, verrà inaugurata ufficialmente l’illuminazione del centro cittadino, con l’accensione dell’albero in piazza Garibaldi, delle luminarie e l’apertura del Villaggio di Babbo Natale nella piazzetta di via Pretorio.

Durante tutta la giornata, presso la Corte del Castello di Montegibbio, si svolgono i mercatini di Natale, a cura del Circolo Boschetti Alberti, in collaborazione con le associazioni cittadine.