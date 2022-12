Novellara: una persona ferita in uno scontro tra auto

Una persona è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, questa mattina intorno alle 10:00 in un incidente stradale accaduto su via provinciale nord a Novellara. Nello scontra tra due auto, una persona è rimasta intrappolata nell’abitacolo di una elle vetture che nell’urto si è cappottata. I Vigili del fuoco intervenuti da Guastalla hanno provveduto a liberare la donna ferita e ad affidarla ai sanitari del 118 che hanno provveduto al trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Emilia. Sul posto anche i Carabinieri di Novellara.