Intorno alle 22:00 sono intervenuti con due squadre in via per San Felice a San Felice sul Panaro, per l’incendio del tetto il legno di una abitazione. Il pronto intervento dei pompieri ha limitato la propagazione delle fiamme.

Un’altra squadra dei vigili del fuoco è invece intervenuta verso le 23:00 in via Claudia a Formica di Savignano dove, dopo uno scontro tra due auto una di queste si è incendiata. Un ferito nell’incidente assistito dal 118; nessuna persona coinvolta nel rogo dell’auto.