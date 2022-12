Lutto nel mondo della moda, è morto Lanfranco Messori

Lutto a Sassuolo per la morte di Lanfranco Messori: 76 anni, stava lottando contro una malattia che se lo è portato via nella notte tra martedì e mercoledì. Messori era una figura storica a Sassuolo: nel 1976, insieme alla moglie Germana, fondò la “Sartoria Messori”, stimata per l’altissima qualità dei suoi abiti su misura.

Anche il Sassuolo Calcio lo ricorda: “Ieri è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Lanfranco Messori, fondatore della “Sartoria Messori” e del brand “Messori”, realtà di livello internazionale che da tantissimi anni crea e realizza gli abiti di rappresentanza del Sassuolo Calcio.

La società neroverde, con i propri dirigenti, calciatori e staff tecnico, esprime le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia Messori e in particolare alla moglie Germana e al figlio Gianmarco”.

I funerali avranno luogo sabato 10 dicembre alle ore 10.00 partendo dalle camere ardenti

dell’Ospedale di Sassuolo, direttamente per la Chiesa Parrocchiale di Castelvetro di Modena dove, alle ore 10.30 sarà celebrato il rito funebre, indi la cara salma proseguirà per il cimitero locale.