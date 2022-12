Cavriago, mercatino di Natale illuminato da un gesto di grande generosità e dalla comunità

E’ stato un mercatino di Natale ricco di persone e di solidarietà quello di Cavriago, rallegrato dalla musica degli Ottoni Matildici, scaldato dal vin brulè e dalle caldarroste cucinate dagli Alpini di Cavriago, abbellito da bancarelle organizzate dalla Proloco di Cavriago e dal Presepe realizzato dal Filo che Unisce.

Babbo Natale ha regalato caramelle ai più piccoli e la Casa Protetta ha donato alle scuole dell’infanzia biscotti per la loro raccolta fondi.

Ma non finisce qui. Durante la mattinata, presso l’Auser di Cavriago il Centro Sociale Anziani ha donato 120.000 euro ad alcune associazioni di Cavriago e al Comune.

E’ una bella storia quella del Centro Sociale Anziani di Cavriago, noto alla comunità come “Marabù”.

Il Circolo nacque all’inizio degli anni ’90 con il recupero di un edificio abbandonato nel centro del paese, ancora oggi chiamato Marabù tra i cittadini di Cavriago.

“Non volevamo andare via del centro del paese” racconta Lino Terzi, che oggi fa le veci del Presidente storico Meris Aguzzoli e che cerca di portare a compimento quanto volevano gli anziani di allora. “La cooperativa aveva chiuso, non c’era un posto dove gli anziani potessero stare per giocare a carte e bere qualcosa, mangiando una qualche caramella” sottolinea sornione Lino. “Così nacque il circolo, nominato “Marabù” in concorrenza con il ben noto locale da ballo di Cella” continua con il solito spirito sarcastico cuariaghino Lino. “Il Circolo ha chiuso poco meno di 15 anni fa, molti di quegli anziani sono morti, ma la loro idea e la loro volontà è stata rispettata.

Chiusa infatti l’attività, chiusi i conti sono rimasti infatti 120.000 euro che sono stati donati alla comunità di Cavriago, proprio come i vecchi di allora avrebbero voluto.”

La donazione è stata formalizzata in questi giorni e resa nota alla cittadinanza proprio giovedì 8 dicembre, in occasione del mercatino di Natale nella sede di AUSER.

Al Comune di Cavriago, per la ristrutturazione della Casa Protetta sono stati donati 80.000 euro, alle associazioni AUSER Cavriago, NOI CON VOI, La Rondine e ASD Calcio Cavriago 10.000 euro ciascuna.

“Ringrazio il Centro Anziani, Lino Terzi e i membri del Consiglio Direttivo di allora e di oggi” dichiara la Sindaca Francesca Bedogni. “Questa donazione è ossigeno per l’Amministrazione e per le associazioni scelte dal Circolo, ma è anche un bellissimo esempio di quanto sia radicata nella comunità cavriaghese il senso di bene comune e di solidarietà. Si è infatti pensato agli anziani di oggi e alle loro famiglie, a chi ha bisogno di trasporto e di supporto, a chi è più fragile. Grazie di cuore”.

Il Natale Diffuso di Cavriago continuerà ad animare le strade e le piazze nei prossimi giorni grazie alla collaborazione straordinaria tra cittadini, amministrazione e comune.