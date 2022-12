Bologna: torna a “casa” ubriaco, aggredisce e minaccia la compagna all’ottavo mese di gravidanza

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 34enne moldavo, domiciliato a Bologna e disoccupato, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, aggravati dallo stato di gravidanza della vittima.

E’ successo alle 02:00 del 6 dicembre all’interno di una roulotte situata nel quartiere San Donato-San Vitale, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di una donna all’ottavo mese di gravidanza che chiedeva aiuto perché era stata aggredita e minacciata di morte dal compagno. All’arrivo dei Carabinieri, la richiedente, visibilmente spaventata, riferiva che il compagno, dopo aver abusato di sostanze alcoliche, l’aveva presa a schiaffi e minacciata di morte con un coltello dicendole “Stasera ti preparo una buca, adesso ti faccio fuori”, perché, essendo in stato di gravidanza, si era rifiutata di aiutarlo a trasportare dei secchi di vernice da 10 kg all’interno della roulotte. Il compagno della donna, identificato dai Carabinieri in un 34enne moldavo, è stato arrestato e tradotto in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna.