Sì ministero al piano di investimenti di Autobrennero, Tomei: “Ora avanti subito con bretella e terza corsia”

«L’approvazione del piano di investimenti di Autobrennero da 7,5 miliardi di euro da parte del ministero dei Trasporti rappresenta un’ottima notizia per il nostro territorio, che potrà così contare sull’avvio in tempi rapidi di progetti fondamentali come la bretella Campogalliano-Sassuolo e la terza corsia dell’A22 tra Verona e Modena, senza dimenticare la Cispadana. Ora attendiamo che venga espletata la nuova gara di affidamento della concessione autostradale, che auspico possa essere vinta proprio da Autobrennero, anche in ragione di questa approvazione ministeriale».

E’ il commento del presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei, socio pubblico della società Autostrada del Brennero spa.

«L’avvio di queste opere – rileva Tomei – è fortemente connesso con il futuro l’assetto della società Autobrennero e al rinnovo della concessione, che anche grazie al lavoro di questi ultimi anni, ha portato al via libera ad un piano di sviluppo industriale capace di coniugare crescita, sviluppo e attenzione all’ambiente».

La Provincia detiene una quota del 4,24 per cento della società Autobrennero, partecipazione ritenuta strategica proprio per il coinvolgimento in progetti infrastrutturali importanti per il territorio e l’economia modenesi.

Gli altri soci pubblici della società sono la Regione Trentino-Alto Adige, le Province di Bolzano e di Trento, la Province di Reggio Emilia, Mantova e Verona, i Comuni e le Camere di commercio di Mantova e Verona.