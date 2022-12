Piantedosi “Nessuna autorizzazione a centri cinesi, massima attenzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Assicuro che le forze di polizia, in costante raccordo con il comparto intelligence, hanno in corso un monitoraggio di massima attenzione sulla questione e che seguirò personalmente i suoi sviluppi, non escludendo provvedimenti sanzionatori in caso di illegalità”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso del Question Time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione sull’apertura di centri della polizia cinese sul territorio italiano.

Piantedosi si è soffermato su centri cinesi in Italia dove ci sarebbero sportelli per il disbrigo di pratiche amministrative. “Dagli accertamenti esperiti dal Dipartimento della pubblica sicurezza – ha affermato – non risulta alcuna autorizzazione da parte delle articolazioni centrali e periferiche del dipartimento in ordine all’attività dei centri in questione”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).