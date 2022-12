In A14 chiusa stanotte la stazione di Cesena nord. Chiusure programmate sulla Tangenziale di Bologna

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 7, alle 6:00 di giovedì 8 dicembre, sarà chiusa la stazione di Cesena nord, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cesena o di Forlì.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sulla Tangenziale di Bologna, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest;

-sul Raccordo di Casalecchio, sarà completamente chiusa in entrata la stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto

verso Milano: Bologna Borgo Panigale;

verso Firenze: Sasso Marconi, sulla A1 Milano-Napoli;

-sulla A14 Bologna-Taranto, sarà completamente chiusa in entrata la stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

In conseguenza della chiusura dell’entrata di Bologna Borgo Panigale, chi proviene dalla Tangenziale di Bologna, verrà deviato obbligatoriamente sulla SS9 Via Emilia, verso Modena. Saranno contestualmente chiusi gli svincoli che, dalla SS9 Via Emilia, immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 dicembre, in modalità alternata.