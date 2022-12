Domenica l’inaugurazione del nuovo Centro di Fiorano

Domenica 11 dicembre 2022 l’Amministrazione comunale di Fiorano Modenese inaugura il nuovo centro di Fiorano riqualificato che comprende via Vittorio Veneto e piazza Ciro Menotti, reso più bello e funzionale per accogliere la comunità. E’ stata migliorata la qualità urbana degli spazi, l’accessibilità e la sicurezza. Il completamento definitivo del progetto si avrà con la prossima sostituzione del sistema di illuminazione, con nuovi corpi illuminanti e una migliore diffusione luminosa nella piazza.

“Le celebrazioni natalizie coincidono quest’anno con un avvenimento importante per tutta la comunità fioranese, – sottolinea l’assessore alla Cultura, Morena Silingardi, perché l’11 dicembre è anche la domenica scelta per inaugurare il nuovo centro cittadino. Non è una coincidenza fortuita, bensì il segnale di progetti che prendono forma connotandosi nei dettagli, tesi a sottolineare l’importanza dello stare insieme, del rispetto per l’ambiente e della maggiore fruibilità degli spazi.”

L’intervento di riqualificazione, oltre all’impiego di materiali di pregio, realizza un disegno architettonico che migliora l’aspetto estetico ed è funzionale al transito ciclo-pedonale, con eliminazione delle barriere architettoniche.

Il ritrovo per l’inaugurazione sarà alle ore 10:30 in via Vittorio Veneto, angolo via Gramsci, di là ci si dirigerà in piazza Ciro Menotti per il taglio del nastro. Sarà presente l’architetto Alessandro Caronia, progettista del nuovo Centro, che illustrerà i motivi ispiratori e il significato del progetto. A seguire esibizione della banda Flos Frugi di Fiorano e delle atlete dell’associazione ADS Sassuolo Skating, di pattinaggio a rotelle. Dalle ore 11.00 Allison truccabimbi e Mago Ghiro e performance del Faith Gospel Choir. Organizzazione a cura del Comitato ‘Fiorano in Festa’.

Per tutta la giornata, piazza Ciro Menotti ospiterà attrazioni e stand gastronomici a cura di associazioni locali.

Per l’occasione via Vittorio Veneto sarà chiusa con divieto di transito, eccetto per i veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso, dall’incrocio con via del Santuario e via Gramsci fino all’incrocio con via Marconi e via Statale ovest, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di domenica 11 dicembre.