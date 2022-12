Dall’8 dicembre, chi fa acquisti ottiene “voucher” da spendere a Vignola

Il Natale a Vignola (anche quest’anno) ti premia. E’ confermata, infatti, per il terzo anno consecutivo, l’iniziativa che tanto successo aveva avuto nei due anni passati, di consegna di “voucher” a chi farà spesa nei negozi di vicinato della città, promossa dall’Amministrazione di Vignola e da Pro Loco Vignola Terra di Ciliegie.

“Abbiamo pensato di replicare una iniziativa che ha contraddistinto questa Amministrazione fin dal primo Natale del suo insediamento – commenta l’assessore al Commercio Niccolò Pesci – Abbiamo stanziato, infatti, 20mila euro da destinare ai “voucher” natalizi, in modo da aiutare i consumatori in un periodo economicamente difficile e incentivare gli acquisti nei negozi della città”.

Chi, fra l’8 dicembre e l’8 gennaio, in occasione delle festività natalizie, farà i propri acquisti a Vignola riceverà, sulla base degli scontrini raccolti, buoni (voucher) che potranno poi essere spesi, entro il 28 febbraio, sempre in città negli esercizi che aderiscono all’iniziativa. I negozi interessati saranno solo i piccoli esercizi di vicinato, quindi negozi di alimentari e di generi vari, esercizi commerciali (ristoranti e bar, ma anche pasticcerie o rosticcerie), le attività di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri ed estetiste). Non saranno presi in considerazione gli scontrini di supermercati, carrozzerie, gommisti, meccanici, farmacie e parafarmacie, assicurazioni e distributori di carburante.

Ogni 200 euro di spesa (suddivisi al massimo in 5 scontrini) si potrà ottenere un buono da 10 euro che potrà essere ritirato esibendo gli scontrini, entro il 31 gennaio, presso l’info point di Corso Italia (aperto giovedì 8 dicembre, sabato e domenica 10 e 11 e 17 e 18 dicembre), oppure chiamando la Pro Loco al numero 351/7008793, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Le attività che partecipano all’iniziativa e presso cui si possono spendere i voucher saranno riconoscibili dalla locandina esposta in vetrina.