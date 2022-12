Carpi, cittadino straniero irregolare accompagnato al CPR

La Polizia di Stato di Carpi ha controllato, in strada, uno straniero risultato irregolare sul territorio nazionale, che nella mattinata odierna è stato accompagnato al CPR.

Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e controllo del territorio nel comune di Carpi, nella mattinata di ieri, una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di P.S. ha sottoposto a controllo un cittadino straniero di 33 anni.

L’uomo, per eludere il controllo si è dato alla fuga e, una volta raggiunto dagli operatori di polizia che lo hanno bloccato, ha reagito tentando di divincolarsi e procurando lievi lesioni agli agenti che hanno avuto necessità di ricorrere alle cure mediche.

Irregolare sul territorio nazionale, è stato anche denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri e la sua posizione è stata posta al vaglio dell’Ufficio Immigrazione che gli ha notificato un provvedimento di espulsione e trattenimento. Nella mattinata odierna lo straniero è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per Stranieri di Gradisca d’Isonzo (GO).