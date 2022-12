Spilamberto e il Natale: sabato 10 e domenica 11 dicembre mercatini, artisti di strada e laboratori

Sabato 10 e domenica 11 dicembre, dalle 10 alle 18, in Centro Storico, “Spilamberto e il Natale”: due giornate per vivere insieme il momento più bello e più magico dell’anno tra luci, mercatini, artisti di strada e laboratori, alla scoperta di tutte le chicche che si potranno trovare nei negozi dei nostri commercianti.

A cura delle Associazioni “Le Botteghe di Messer Filippo” e “I Ciappinari APS”.

Sabato 10 dicembre alle 10 nell’ex Formaggiaia della Rocca Rangoni esposizione di presepi realizzati interamente con materiali della natura di Gianni Uguzzoni.

Orari di apertura: 10/11/17/18/24/25/26/31 dicembre, 1/6/7/8 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30 (fino al 8 gennaio 2023).

Domenica 11 dicembre alle 15.30 “Le Storie del Natale nel Borgo”: visita animata per le vie del borgo per scoprire i personaggi incantati che appassioneranno i nostri piccoli. Al termine, piccolo laboratorio di Natale.

Info e prenotazioni: etceteralab.it/it/calendario-eventi.html; tel/whatsapp: 328-8458574 e-mail: eventi@etceteralab.it. A cura dell’Associazione Etcetera.

Durante tutto il periodo delle feste sarà possibile immergersi in una calda atmosfera natalizia ed ammirare le luminarie per le vie del paese. In via Obici “Via Obici all’uncinetto”, originali e coloratissimi addobbi a cura di Ciappinari APS.

Per dettagli ed aggiornamenti www.comune.spilamberto.mo.it e canali social del Comune (IG e FB).