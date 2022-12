Nella Basilica di S. Petronio Card. Zuppi celebrerà la Messa nella Festa dell’Immacolata Concezione di Maria

Giovedì 8 dicembre alle ore 11.30 nella Basilica di San Petronio l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi presiederà la Messa nella Festa dell’Immacolata Concezione di Maria che sarà trasmessa anche da ÉTv-Rete 7 (canale 10 del digitale terrestre), in streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

Alle ore 16.15 in Piazza Malpighi l’Arcivescovo offrirà l’omaggio floreale alla statua dell’Immacolata e al termine presiederà i Vespri nella Basilica di San Francesco.

Alle ore 9.30 nella sede dell’Opimm (via del Carrozzaio, 7) il Card. Zuppi celebrerà la liturgia nella festività mariana.

Mercoledì 7 alle ore 21.00 in Cattedrale l’Arcivescovo presiederà la Messa al termine del “Cammino delle 12 porte” proposto dal Movimento cristiano lavoratori nel 50° anniversario della fondazione. L’evento inizierà alle ore 19.30 nella Basilica di Santa Maria Maggiore (via Galliera, 10) con gli interventi di Mons. Mario Toso, Vescovo di Faenza-Modigliana, e dello storico Giampaolo Venturi poi i partecipanti raggiungeranno la Cattedrale recitando il Rosario. La celebrazione in Cattedrale sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.