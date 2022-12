Lunghe code causa incidente questa mattina sulla Provinciale 37 tra Albinea e Scandiano

Lunghe code questa mattina sulla strada provinciale 37 che collega Albinea a Scandiano. La causa è stata un incidente che ha coinvolto tre veicoli all’altezza del distributore Agip avvenuto alle 8 di mattina, quando il traffico su questa direttrice è particolarmente intenso. La dinamica è stata ricostruita dalla Polizia municipale dell’Unione Colline matildiche che è intervenuta sul posto per i rilievi e la gestione del traffico.

L’impatto che ha causato più danni ai veicoli è avvenuto tra una Chevrolet e una Peugeot che stavano procedendo in direzione Scandiano. La Chevrolet stava voltando a sinistra per entrare nel benzinaio e la Peugeout l’ha tamponata. Nell’impatto l’auto ha invaso la corsia opposta urtando, fortunatamente in modo lieve, una Mazda che arrivava in direzione Albinea. Nessuno dei tre automobilisti coinvolti ha riportato ferite gravi e soltanto uno di loro è stato trasportato dalla Croce Verde al pronto soccorso di Reggio per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco dal momento che il veicolo tamponato era alimentato a Gpl.

Le auto sono state rimosse dalla carreggiata con il carro attrezzi, ma nel frattempo sulla provinciale si è formata una lunga colonna di auto. Gli agenti della Pm hanno diretto il traffico fino alle ore 10.