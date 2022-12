Lo Sport non ha età: ieri la serata di UNVS Sassuolo

Si è svolta ieri sera, al Ristorante Il Pifferaio Magico, l’iniziativa “Lo Sport non ha età”: la serata di festa per le associazioni sportive sassolesi con il tradizionale momento di auguri organizzato dalla sezione Giorgio Mariani e Giulio Cantelli dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Una trentina le società sportive riunitesi e, nel corso della serata, i veterani sassolesi hanno premiato Marco Casini, portacolori di Delta Atletica Sassuolo protagonista di un ottimo 2022, lo storico medico vicino al mondo sportivo Giuseppe Giubbarelli e mister Alessio Dionisi, tecnico neroverde presente all’evento insieme al presidente Carlo Rossi, allo storico dirigente Remo Morini, al direttore organizzativo Andrea Fabris e ad Alessandro Terzi, responsabile del settore giovanile e femminile. I veterani hanno anche consegnato un contributo a Delta Atletica Sassuolo, come segno di vicinanza per il furto subito a fine agosto nella pista di atletica di piazza Falcone e Borsellino. Ad inizio serata è stato ricordato Paolo Morandi, per tanti anni presidente della sezione sassolese dei Veterani dello Sport, scomparso a maggio di quest’anno.