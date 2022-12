L’associazione di pesca sportiva ‘I Gattoni’ compie 45 anni

Fondata il 27 dicembre 1977 a Fiorano Modenese, l’associazione ‘I Gattoni’ nasce con il fine di praticare la pesca sportiva dilettantistica/agonistica. Il nome è un omaggio al simbolo di Fiorano.

L’associazione conta oggi conta 43 soci, appassionati di pesca, tra cui diversi giovani; da fine anni ‘70 ha sempre partecipato alle competizioni di pesca provinciali, regionali e anche nazionali. E’ stata campione regionale nel 2008.

‘I Gattoni’ organizzano ogni anni il memorial ‘ Giorgio Frigieri’, ex presidente dell’associazione.

Da cinque anni gestiscono, in convenzione con il Comune di Fiorano Modenese, il laghetto di via Cameazzo, nei pressi dell’area di sosta camper, dove si ritrovano per pescare insieme e stare in compagnia. Nel lago organizzano anche gare non agonistiche aperte a tutti.

Sabato 3 dicembre i soci insieme al presidente Villiam Ferrari, iscritto all’associazione da 28 anni, hanno festeggiato l’importante anniversario con una cena e l’immancabile torta di compleanno.