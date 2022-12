La magia del Natale con i mercatini, l’8 dicembre al Castello di Montegibbio

Il fascino senza tempo della corte del Castello di Montegibbio e un salto nel passato per riscoprire le sue preziose e sempre vive tradizioni. Rievocazioni storiche, musica, buon cibo e tante attività per grandi e piccini, accompagneranno la sesta edizione dei mercatini di Natale. Una giornata di festa, storia e cultura, resa unica nel suo genere dall’attiva collaborazione di tante associazioni del territorio e di artigiani locali.

Tutto questo all’appuntamento di giovedì 8 dicembre a partire già dalle 9 del mattino con la Santa Messa nella Chiesa San Pietro di Montegibbio e le melodie del coro “Voci nel Vento” di Fontanaluccia (Frassinoro) che si esibirà fino alle ore 11.

Con l’apertura alle 10 dei mercatini, in cui sarà possibile trovare tante idee regalo originali che puntano tutto sul valore del “fatto a mano”, prenderanno il via anche tutte le esibizioni storiche a cura della Lega della Rosa e le visite guidate gratuite tra i saloni e i segreti del Castello, aperto per l’occasione, insieme ad Enrico Rinaldi (prenotazioni sul sito www.castellodimontegibbio.com).

Alle 11 Arriva Babbo Natale con tanti doni per i bambini.

A Montegibbio non si può parlare di storia e cultura se non si mangia qualcosa di buono. Pasta e fagioli, polenta e salsiccia, sono solo alcuni dei piatti preparati per il pranzo, accompagnati dalla musica della Farmer’s Band.

A seguire il Circolo Boschetti cuocerà frittelle, caldarroste e vin brulè per tutto il pomeriggio. In vendita anche le torte e i dolci preparati dalle resdore di Montegibbio.

Dalle 16.30 Gypsinduo in concerto con Claudio Ughetti e Gio Stefani Profilo Esaurito “Radici in movimento”.

Attività per bambini durante la giornata.

L’acetaia comunale sarà aperta per tutta la giornata così come la mostra fotografica “Montegibbio, tra presente e passato…” e quella dei presepi.

In caso di mal tempo l’evento sarà annullato