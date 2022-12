L’11 al Comunale di Carpi protagonisti Chopin, Schubert e Mendelssohn

Chopin, Schubert, Mendelssohn: sono il tris d’assi del repertorio sinfonico ottocentesco le cui note caratterizzeranno il prossimo concerto della rassegna di “Musica classica” del Teatro Comunale, domenica 11 dicembre alle 17. Protagonisti saranno la giovane pianista cinese Ying Li e l’Orchestra del Festival Internazionale pianistico di Brescia e Bergamo diretta dal maestro Pier Carlo Orizio: aprirà il programma l’“Ouverture in si minore Le Ebridi op. 26” di Felix Mendelssohn, seguita dal “Concerto n. 2 in fa minore op. 21 per pianoforte e orchestra” di Fryderyk Chopin; conclusione molto suggestiva con la “Sinfonia n. 8 in si minore D 759”, la celebre “Incompiuta” di Franz Schubert.

Così Carlo Guaitoli, Direttore artistico del teatro cittadino, presenta un appuntamento che ha tutti gli elementi per un pomeriggio di grande musica: « L’orchestra in residenza al prestigioso “Festival Pianistico di Brescia e Bergamo”, il suo direttore principale, nonché “anima” del festival stesso e una giovane pianista in rapida ascesa, vincitrice del “Premio Antonio Mormone 2021”, sono i protagonisti di questo concerto, il cui programma di straordinaria bellezza è composto da veri pilastri del repertorio sinfonico ottocentesco. La Sinfonia “Incompiuta” di Schubert è considerata la prima sinfonia romantica, uno dei più grandi capolavori della storia della musica, misteriosamente non terminata e rimasta nell’oblio per più di 40 anni dopo la morte del compositore. Ci viene restituita, preceduta dalla celebre “Ouverture” di Mendelssohn, ispirata da una viaggio alle Isole Ebridi in Scozia, e dal secondo dei due concerti scritti in gioventù da Chopin per pianoforte e orchestra, un miracoloso esempio di virtuosismo, accattivante cantabilità romantica e colorito armonico».

Il concerto comincerà alle 17:00: il teatro come sempre apre mezz’ora prima.

Informazioni e biglietti: InCarpi (sala ex-Poste di Palazzo dei Pio piazza Martiri, 64; incarpi@comune.carpi.mo.it Tel. e WhatsApp 059649255); oltre ai singoli biglietti per tutte le date della stagione, è ancora possibile acquistare “abbonamenti liberi”, formula che prevede un “carnet” di almeno cinque biglietti, a sconto crescente e senza diritti di prevendita.

Gli spettacoli del Comunale sono anche acquistabili su www.vivaticket.com