Con l’Immacolata arriva a Modena la chiusura del traffico in via Emilia Centro

In occasione della festa dell’Immacolata, così come per il prossimo weekend, verrà chiusa al transito veicolare via Emilia centro, da corso Canalgrande a via Rismondo, per garantire una maggiore sicurezza e la possibilità di passeggiare anche in strada.

In particolare, il provvedimento sarà attuato dalle ore 15 di mercoledì 7 alle ore 5 di venerdì 9 dicembre e dalle ore 15 di sabato 10 alle ore 5 di lunedì 12 dicembre.

Le chiusure rientrano tra le misure per garantire migliori condizioni di sicurezza nel centro storico durante le festività natalizie decise dal Tavolo tecnico interforze nell’ambito del Comitato ordine e sicurezza pubblica coordinato dalla Prefettura. Negli orari di maggior afflusso, le postazioni di via Emilia centro saranno presidiate dalla Polizia locale.