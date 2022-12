Come gestire i capricci? Un incontro del Centro per le famiglie dell’Appennino reggiano il 12 dicembre

Il Centro per le famiglie dell’Appennino propone un evento dedicato a un tema di grande interesse: “Come gestire i capricci? Pillole per genitori”. L’appuntamento sarà lunedì, 12 dicembre alle 20.30 in modalità online. Interverranno il dottor Massimo Manini, responsabile e coordinatore del Centro per le famiglie, e la dottoressa Giulia Esposito, Pedagogista e mediatrice famigliare. Per iscrizioni è possibile inviare una mail a centrofamiglie@unioneappennino.re.it. Al momento dell’iscrizione verrà inviato il link per il collegamento tramite meet.

“Quante volte pensiamo o pronunciamo la parola “capriccio” in capo ad un giorno? – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – Ma i capricci che cosa sono? Esistono davvero? Da queste riflessioni è partita l’idea di organizzare questa serata in cui guidati da Massimo Maini e Giulia Esposito cercheremo di capire meglio e più a fondo come poter aiutare i nostri bambini a poter gestire le loro emozioni positive e non”.