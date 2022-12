“Sosteniamo”: il progetto di Modena Commerciale Aiutiamoci in favore della Chirurgia Oncologica Senologica del Policlinico di Modena

T-shirt per la Senologia del Policlinico. Per il secondo anno il Gruppo “Modena Commerciale Aiutiamoci” – nato durante il lockdown del 2020 e presieduto da Sheila Chiusolo – si è attivato attiva per sostenere la sanità pubblica modenese: lo scorso anno le iniziative consentirono di donare macchinari e attrezzature per un valore di circa 9.500 € ai piccoli pazienti della Oncoematologia Pediatrica (Dott.ssa. Cellini) e della Pediatria del Policlinico (rif. Prof. Iughetti). Quest’anno l’impegno del Gruppo Modena Aiutiamoci si è focalizzato su un obiettivo ancora più ambizioso: contribuire all’acquisto di un sofisticato apparecchio per l’esame radiologico intraoperatorio per il Reparto di senologia oncologica del Policlinico di Modena diretto dal prof. Giovanni Tazzioli.

L’apparecchio consentirà di potenziare ulteriormente le attività della struttura nella lotta al cancro del seno, in una Regione – l’Emilia-Romagna – che già oggi vanta eccellenti risultati in termini di prevenzione, diagnosi precoce e capacità di cura di questa patologia. Le attività introdotte hanno già permesso di raccogliere oltre 20.000 €, ma la raccolta fondi di Autunno Donna CONTINUA: è ancora possibile e dare il proprio contributo, sottoscrivendo i biglietti della sottoscrizione liberale a premi – la cui estrazione è prevista per il 12 dicembre – acquistando le t-shirt o donando direttamente.

Primo appuntamento di questo nuovo progetto è stata la bellissima serata di gala nella prestigiosa cornice di Palazzo Ducale che si è svolta venerdì 2 dicembre. La cena di gala – organizzata da Sheila Chiusolo e Federica Rossi, condotta dallo showman modenese Riccardo Benini e accompagnata dall’esibizione del giovane cantautore Alberto Conti da Italia’s Got Talent e di Alex Lunati – ha registrato il tutto esaurito con circa 200 partecipanti, tra cui molti medici, provenienti anche da altre Province. Numerose le figure istituzionali che hanno voluto portare il loro supporto all’evento, tra le quali il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, il Presidente della Provincia Giandomenico Tomei e l’Assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi. Tra gli ospiti presenti in sala anche il noto cantante Federico Rossi.

Le attività del Gruppo sono attivamente sostenute dalle Aziende che aderiscono al gruppo Facebook, Aziende grandi e piccole, commercianti e artigiani del nostro territorio, che hanno fatto donazioni in denaro ma, soprattutto, offerto gratuitamente decine di regali che saranno distribuiti nella sottoscrizione a premi (estrazione 12 dicembre).

Per tutte le informazioni e per partecipare alle attività è sufficiente iscriversi al gruppo Facebook “Modena Commerciale Aiutiamoci”. Per prenotazione biglietti e t-shirt scrivere a segreteria@modenaiutiamoci.it Per donazioni: IBAN IT93 Y 05034 12900 000000039226

Conto intestato a MEDIS-Modenaiutiamoci