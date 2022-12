Nuovo sito internet per l’Aeroporto Marconi di Bologna

A quattro anni dall’ultimo restyling, il sito internet del Marconi (www.bologna-airport.it) si evolve ulteriormente, con nuovi contenuti, nuova grafica e un’attenzione particolare alle esigenze dei passeggeri.

Ad un nucleo informativo forte e consolidato, fatto di contenuti pensati per rispondere alle esigenze dei viaggiatori in ogni momento del viaggio, viene ora data una veste grafica completamente rinnovata basata sui concetti di:

Affidabilità, perché il sito possa essere a supporto del viaggiatore,

Accessibilità, perché possa essere a disposizione di tutti gli utenti, anche ipovedenti e sordi, in una logica di inclusione,

Sostenibilità e Innovazione, perché tenga conto, nello sfruttamento delle risorse e nelle tecniche di produzione, delle condizioni e delle compatibilità ambientali e delle soluzioni più innovative;

Assistenza all’utente, perché contribuisca a fornire all’utente le informazioni nel momento in cui gli occorrono,

Ispirazione, perché con le sue immagini possa richiamare alla mente la metafora del viaggio e di nuovi orizzonti da percorrere ed esplorare.

Dal punto di vista della navigazione e della reperibilità dei contenuti, è stato fatto un ulteriore passo avanti nel tentativo di mettere “a portata di mano” i contenuti, riprogettando completamente l’architettura delle informazioni. Nel nuovo sito, infatti, gli utenti che navigano da desktop possono trovare nel “mega menù” tutte le pagine della sezione, suddivise in raggruppamenti chiari e riferiti ai momenti chiave del viaggio o alle esigenze del viaggiatore.

Oltre a permettere all’utente di orientarsi in modo semplice e spostarsi rapidamente da una sezione all’altra, il “mega menu” mette a disposizione, in ogni punto del sito, alcune funzioni fondamentali come la ricerca Voli o l’accesso alla prenotazione di parcheggi o ingressi in Vip Lounge.

I contenuti sono ora suddivisi in quattro macro sezioni, le tre preesistenti Viaggiare (tutto ciò che serve ai passeggeri), La società (le informazioni relative al gestore aeroportuale e le occasioni di business), Investor Relations (le comunicazioni specifiche legate alla natura di AdB quale società quotata in Borsa) e la nuova sezione Innovability che racchiude tutte le informazioni sui progetti di Innovazione e di Sostenibilità sviluppati dall’Aeroporto.

In particolare, nella sezione Innovability è possibile conoscere il dettaglio dei principali progetti già sviluppati all’interno del Piano di Innovazione e del Piano di Sostenibilità di Aeroporto di Bologna e conoscere le prossime azioni previste, con schede dettagliate e video pillole in cui i responsabili delle varie aree illustrano i progetti. Molto approfondita è la sezione Ambiente, in cui si trovano i report sul monitoraggio della qualità dell’aria e del rumore.

Il sito internet dell’Aeroporto, in italiano e inglese, è stato realizzato in collaborazione con Tangible per la parte experience design e progettazione, Endurance – Adiacent Company per la realizzazione tecnica, eMinds s.r.l. per il sistema di dinamic packaging legato alla

biglietteria aerea e HDM, parte del Gruppo JAKALA, per la conversion rate optimization e SEO.