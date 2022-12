Mercoledì ad Imola concerto per arpa con Francesco Benozzo

Per l’ultimo appuntamento dell’anno, prima delle festività natalizie, la Fondazione Gottarelli propone mercoledì 7 dicembre ore 21 nella sua sala in Via C. Sforza 13 ad Imola un concerto dal titolo “Lungo i sentieri dell’arpa” spettacolo di e con Francesco Benozzo per arpa celtica, arpa bardica e voce con musiche e canti tradizionali dall’Emilia Romagna alle Isole del Nord.

Il poeta e cantautore modenese, presenta un viaggio musicale nel quale con la sua arpa celtica attraverserà terre e paesaggi partendo dalle musiche tradizionali: l’Irlanda, la Scozia, il Galles, ma anche la Cornovaglia, la Galizia, l’Isola di Madeira, senza dimenticare l’Appennino, da cui la sua ispirazione prende vita e a cui sempre ritorna.

Poeta, musicista e filologo, Francesco Benozzo è considerato uno dei più accreditati interpreti contemporanei dell’arpa celtica, ha suonato nei più importanti festival europei di musica etnica. Specializzato in filologia romanza e celtica, Francesco Benozzo ha all’attivo oltre 700 pubblicazioni sulle radici preistoriche e sciamaniche della cultura europea e sull’origine del linguaggio (secondo la sua teoria emerso già con Australopiteco). Svolge le sue ricerche nell’ambito delle letterature medievali romanze e dell’etnofilologia, disciplina da lui fondata che analizza i testi in una prospettiva libertaria attenta alle connessioni con il mondo delle espressioni tradizionali. Poeta e musicista di fama internazionale, è candidato al premio Nobel per la Letteratura dal 2015, con candidature rese pubbliche dal Pen International.

Ingresso a offerta libera con prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per ulteriori informazioni: Fondazione Centro Studi Tonino Gottarelli – via Caterina Sforza 13 – 40026 Imola – Tel: + 39 0542 24487; 339.4767555; info@fondazionetoninogottarelli.com