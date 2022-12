A Bologna inaugurata la nuova piazzetta pedonale antistante via San Nicolò

È stata inaugurata questa mattina la nuova piazzetta pedonale antistante via San Nicolò, nel Quartiere Santo Stefano, alla presenza del sindaco Matteo Lepore, dell’assessora alla Nuova mobilità e cura dello spazio pubblico Valentina Orioli e di Lorenza Guerra Seragnoli per la proprietà.

La riqualificazione della piazzetta è un progetto realizzato attraverso un patto di collaborazione approvato a gennaio di quest’anno tra il Comune di Bologna, il ristorante Casa Azzoguidi e l’Hotel Corona d’Oro.

Grazie all’intervento è stata rifatta la pavimentazione stradale e sono state collocate rastrelliere per le biciclette e un albero (Ginkgo biloba) in fioriera al centro della piazzetta, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza stradale e di tutela pedonale dell’area. Piazzetta e parte di via San Nicolò sono state inoltre pedonalizzate.

Le spese di realizzazione, a carico di Azzoguidi Srl, sono state di circa 200mila euro.