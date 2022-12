Reggio Emilia, controlli straordinari interforze presso il parcheggio del foro boario

Il Questore di Reggio Emilia ha predisposto, nella mattinata odierna, dei mirati controlli interforze nella zona dell’ex foro boario, al fine di reprimere ed infrenare il perpetrarsi di eventuale commercio abusivo di prodotti alimentari, a tutela della sicurezza e della salute pubblica. Nei giorni scorsi una rete televisiva nazionale ha diffuso un servizio giornalistico che ha evidenzialo come nell’area del parcheggio ex foro Boario, adiacente a questa via F.lli Manfredi, nella giornata di domenica si terrebbe un mercato, verosimilmente abusivo, nell’ambito del quale verrebbero anche posti in commercio prodotti, per lo più alimentari, provenienti probabilmente da attività illecite, così da richiamare numerosi acquirenti, in gran parte cittadini stranieri.

Il servizio, predisposto con ordinanza dal Questore di Reggio Emilia, è stato svolto attuando gli idonei controlli al fine di reprimere ed infrenare il perpetrarsi di detta attività illecita, a tutela della sicurezza e della salute pubblica, coinvolgendo Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, unità forestale ambientale ed agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, Polizia Locale ed unità cinofila della Polizia Locale e coinvolgeva sia il parcheggio c.d. ex foro boario, che il parcheggio c.d. ex colombofila. Nella giornata odierna, non sono state rilevate attività di commercio abusivo, né relative ad utilizzo e spaccio di sostanze stupefacenti. Due le sanzioni amministrative elevate, una per mancanza della revisione di un veicolo adibito a regolare vendita ambulante ed una per trasporto merci per conto terzi senza la prescritta autorizzazione, con relativo fermo amministrativo del veicolo. Complessivamente, nel corso del servizio, venivano identificate 50 persone, di nazionalità sia italiana che straniera e sottoposti a controllo 8 veicoli.