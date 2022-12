La Bmr Basket 2000 non si ferma neppure ad Anzola

In una trasferta insidiosa ben oltre quanto dicesse la classifica, la formazione bianco-rosso-blu gioca una partita sempre in vantaggio, con 5 uomini in doppia cifra: De Ruvo, a quota 17 già nel secondo quarto, le prova tutte per mantenere in scia i bolognesi, che mollano la presa solo nel quarto periodo.

ANZOLA-BMR BASKET 2000 71-90

ANZOLA: Monanari 1, Raimondi 2, De Ruvo 22, Zeneli 17, Papotti 0, Daly 7, Zanetti 2, Baccilieri 7, Beccafichi, Torkar 3. All. Moffa.

BMR BASKET 2000: Aguzzoli 11, Paparella 9, Dias 11, Longoni, Terreni 6, Longagnani 14, Sakalas 16, Ferko, Vezzoli 1, Codeluppi 4, Magni 3, Merlo 15. All. Diacci.

Arbitri: Gennari e De Palo di Ferrara.

Note: parziali 19-27, 35-45, 52-64.