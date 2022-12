Con una splendida prova di squadra, l’Emil Gas Scandiano sbanca Medicina nella sfida serale di C Silver e aggancia i bolognesi al terzo posto della graduatoria, mantenendo aperta la striscia positiva. Capitan Astolfi, miglior marcatore dell’incontro con 25 punti, trascina i compagni in una gara condotta per 40’, che regala due punti meritati.

VIRTUS MEDICINA-EMIL GAS SCANDIANO 66-75

VIRTUS MEDICINA: Vandi 6, Curione 10, Poluzzi 19, Sabattani, Cattani 3, Lorenzini 9, Bergami 5, Musolesi 5, Martini 9, Galvani, Martelli. All. Dalpozzo.

EMIL GAS SCANDIANO: Mazzoli, Firki 8, Astolfi 25, Fontanili 2, Coslovi 4, Levinskis 10, Franzoni 11, Taddei 7, Canovi, Caiti 8. All. Spaggiari.

Arbitri: Vicino e Belfadel di Bologna.

Note: parziali 14-20, 33-49, 51-63.