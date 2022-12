Il Comitato No Bretella Si Mobilità Sostenibile ha scritto alla Presidente del Consiglio e ai Ministri Trasporti e Ambiente

Il Comitato No Bretella – Si Mobilità Sostenibile e Associazioni, Comitati aderenti, ha scritto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, chiedendo discontinuità rispetto ai Governi precedenti nelle politiche della mobilità, che nonostante gli annunci hanno continuato ad investire sul trasporto su gomma e sulle autostrade, invece che sul trasporto su ferro, su quello pubblico locale, sulla mobilità ciclistica e pedonale.

In particolare, alla Presidente del Consiglio e ai due Ministri, è stato chiesto di abbandonare l’obsoleta e impattante Campogalliano-Sassuolo e di investire, invece, sul trasporto su ferro per merci e persone, a partire dalla bretellina ferroviaria di collegamento tra gli scali di Dinazzano e Marzaglia, in linea con le indicazioni dell’Agenda 2030 nelle Nazioni Unite e del PNRR.

Alla Presidente e ai Ministri si è anche chiesto di sospendere le procedure di approvazione del Progetto di finanza relativo al rinnovo della concessione dell’A22 del Brennero, in attesa del pronunciamento della Commissione Europea relativamente all’esposto presentato dal Comitato per violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, e per considerare le proposte avanzate del Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli di modifica del progetto esecutivo della bretellina autostradale che collega la tangenziale di Modena con la Bretella Campogalliano-Sassuolo a Marzaglia.