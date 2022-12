Identificato e denunciato l’autore seriale di furti di biciclette del centro sassolese

I Carabinieri della Stazione di Sassuolo, al termine di una rapida indagine, hanno identificato e deferito in stato di libertà per furto aggravato un giovane che, in poco più di una settimana, si è impossessato di ben 7 biciclette, alcune anche di valore superiore al migliaio di euro, dall’interno di un condominio.

Della refurtiva, una bicicletta del valore di circa 400 € è già stata recuperate e restituita al proprietario.

In merito a tale tipologia di reato, si chiede di: