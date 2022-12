Le stazioni ecologiche dell’Appennino Bolognese si fanno in quattordici

Le opportunità di utilizzo delle stazioni ecologiche per i cittadini dei Comuni dell’Appennino Bolognese si moltiplicano. Ognuno dei 14 Comuni (Alto Reno Terme, Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato) è dotato di una propria stazione ecologica fino a questo momento al servizio dei soli suoi residenti. Da oggi, invece, gli abitanti di questa zona potranno utilizzarle tutte e 14 indifferentemente, a prescindere dal comune di residenza.

Una scelta condivisa da Hera con le amministrazioni comunali e con Atersir per rendere i conferimenti più semplici e comodi ai cittadini: si potrà andare alla stazione ecologica che, volta per volta, sarà più “di strada”.

Questa iniziativa rientra tra quelle previste dalla gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata a fine 2021 in un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini e il Consorzio Ecobi, tramite gara ad evidenza pubblica da parte di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti).

Si tratta di un primo passo che anticipa la riorganizzazione dei servizi che coinvolgerà i diversi comuni dell’Appennino nei prossimi anni, sempre come previsto dalla gara.

Introdotto un sistema informatizzato

Per arrivare a questo risultato, tutte le stazioni ecologiche sono state dotate di una gestione informatizzata che permette l’attivazione di un sistema di misurazione per ogni utenza dei 14 Comuni in base alla tipologia e alla quantità di rifiuto conferito.

Tra l’altro tra il 2020 e il 2021 tutte le stazioni ecologiche dell’Unione dell’Appennino Bolognese sono state coinvolte da Hera in un piano complessivo di rinnovo, concordato con le amministrazioni comunali, per la sistemazione e manutenzione degli spazi, così da renderle più fruibile e agevole ai cittadini l’utilizzo di questi servizi, che ha comportato un investimento complessivamente di circa 700.000 euro.

Un servizio fondamentale nel sistema di raccolta sul territorio

16.800 sono stati gli accessi alle 14 stazioni ecologiche di Hera nell’Appennino Bolognese nel 2021. Un dato positivo e indicativo del fatto che i servizi forniti dalle stazioni ecologiche sono utilizzati e riconosciuti come utili. Si tratta di un’infrastruttura di fondamentale importanza nell’ambito del sistema di raccolta dei rifiuti del territorio, che contribuisce a ridurre gli abbandoni e consente di raccogliere nel modo più sostenibile ed efficace tutti i rifiuti urbani differenziati. Le stazioni ecologiche sono sempre più percepite, quindi, come centri di raccolta dove è possibile conferire tutto ciò che si può differenziare e non deve finire nei cassonetti stradali per rifiuti indifferenziati. A questo servizio i cittadini possono portare gratuitamente, oltre ai consueti carta, cartone, vetro, plastica e lattine, oli e batterie, tutti quei rifiuti urbani che devono essere raccolti in maniera differenziata ma, per tipologia, dimensioni o peso, non possono essere inseriti nei contenitori stradali o domiciliari (ad esempio, rifiuti da apparecchiature elettriche, inerti, medicinali scaduti, pneumatici, oli da cucina e minerali, cartucce per stampanti, ingombranti di vario genere, potature e ramaglie, ecc…).

Fabbri: “Facilitare le modalità di conferimento dei rifiuti per migliorare la raccolta differenziata”

“Siamo convinti – commenta Maurizio Fabbri, Presidente dell’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese e sindaco di Castiglione dei Pepoli – che facilitare ai nostri cittadini le modalità di conferimento dei rifiuti sia la ricetta ideale per continuare a migliorare il servizio erogato dalle stazioni ecologiche e far sì che vengano utilizzate sempre di più, per migliorare la raccolta differenziata e contribuire a recuperare e riciclare sempre meglio, risparmiando materie prime”.

Informazioni sui servizi ambientali

Tutte le informazioni sui servizi ambientali di Hera, comprese le ubicazioni delle singole stazioni ecologiche, gli orari di apertura e i rifiuti conferibili, sono disponibili sul sito www.ilRifiutologo.it e sull’app Il Rifiutologo, integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale scaricabile gratuitamente da Amazon. Ci si può rivolgere anche al servizio clienti 800.999.500, numero gratuito da fisso e cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.