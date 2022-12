Il Soweto Gospel Choir al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 4 dicembre

A più di quattro anni di distanza dall’ultimo live, il Soweto Gospel Choir torna in Italia, al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 4 dicembre (h 21:00).

Vincitore di tre Grammy Awards e riconosciuto come uno dei più importanti gruppi Gospel del mondo, il Soweto Gospel Choir festeggia con il suo concerto il terzo Grammy Award, ricevuto con “Freedom” nella categoria Best World Music Album, e celebra Nelson Mandela, il padre della lotta per la libertà del Sud Africa.

Composto dai migliori artisti del Sud Africa, il Soweto Gospel Choir è l’esempio assoluto di cosa esprima il ​​potere incomparabile e ispiratore della musica gospel africana. La sua musica e le sue performance sono state apprezzate nel corso degli anni da tantissime star mondiali che lo hanno chiamato più volte a collaborare con loro: da Aretha Franklin agli U2, passando per Stevie Wonder, Robert Plant, Celine Dion, i Red Hot Chili Peppers, Ben Harper e tantissimi altri.

Biglietti da 26,45 a 44,85 €. I biglietti sono disponibili online presso il circuito Ticketone e presso i punti vendita Ticketone e Vivaticket. La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche di mattina, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (Piazza Costituzione 5/f,Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).