Il Comune di Carpi vende due terreni edificabili in via dei Trasporti

Nuova asta del Comune, dopo che la prima è andata deserta, per due lotti di terreno edificabile, di oltre seimila metri quadri ciascuno, in via dei Trasporti (zona “Autotrasportatori”): la base d’asta per ogni lotto sarà di 752.000 euro, ridotta del 20% rispetto al bando dell’estate scorsa.

Questi gli estremi con i quali sono censiti al Catasto comunale dei terreni:

lotto 59/A, foglio 61 particelle 432, 445 e 452, superficie catastale complessiva 6.144 mq., superficie copribile 3.686 mq e superficie utile mq 4.608;

lotto 60/A, foglio 61 particelle 426 e 446, superficie catastale complessiva 6.144 mq., superficie copribile 3.686 mq e superficie utile mq 4.608.

Il lotto 59/A è individuato con colore giallo nell’estratto di mappa allegato; il lotto 60/A è individuato con colore rosso.

Il deposito cauzionale per ciascun lotto è il 10% della base d’asta, dunque 75.200 euro: le offerte dovranno pervenire entro le ore 11:30 di mercoledì 21 dicembre. Chi fosse interessato ad acquistare entrambi i lotti dovrà presentare autonoma e distinta offerta per ciascuno.

Il bando integrale sarà pubblicato sul sito Internet del Comune.