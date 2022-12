Il 3 dicembre è la Giornata delle persone con disabilità, gli appuntamenti in programma nella città metropolitana

Il 3 dicembre si celebra la “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, indetta dalle Nazioni Unite dal 1981 per aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e l’impegno per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone con disabilità.

Tante le iniziative in programma nei Comuni del territorio metropolitano bolognese.

Il calendario degli appuntamenti, divisi per giorno o Comune, si può consultare alla pagina dedicata: www.cittametropolitana.bo.it/disabili/.

Di seguito una selezione delle iniziative per Comune.

Bologna

Sabato 3 dicembre seminario “Verso contesti scolastici inclusivi”, momento di riflessione su come costruire contesti inclusivi, a partire dalle esperienze che provengono direttamente dai servizi educativi e scolastici con la partecipazione di Elena Malaguti, docente dell’Università di Bologna.

L’incontro fa parte del programma delle Settimane Pedagogiche del Comune di Bologna.

Sabato 3 dicembre alle 16.30 nella sala Alessandri in via Gorki 10 le Cooperative Quadrifoglio e Or.s.a, con la collaborazione della Cooperativa Accaparlante, organizzano la presentazione del libro “Io e il drago. Storia di Tommi raccontata da Tommi” di Francesco Cannadoro, papà di Tommaso, blogger e autore.

Martedì 6 dicembre in via del Carrozzaio, 7 dalle 13.30 alle 18 convegno “Un lavoro dignitoso per tutti e tutte. Dall’inoccupabilità alla produttività operosa delle persone con disabilità”, promosso da OPIMM, con il contributo di Scuola Centrale di Formazione, dell’Associazione di volontariato Amici di OPIMM, con il patrocinio del Comune di Bologna e di FISH-Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap.

Casalecchio di Reno

Il Comune ricorda Andrea Canevaro con una selezione di riferimenti bibliografici e video rivolti alla cittadinanza per approfondire la conoscenza della figura dell’illustre studioso, ritenuto il padre della pedagogia speciale in Italia.

Castel San Pietro Terme

Sabato 3 dicembre dalle ore 14 al Teatro Cassero si tiene il Convegno “Il sapere nell’inclusione”, all’interno della settimana del benessere scolastico promossa dall’Istituto comprensivo di Castel San Pietro Terme in collaborazione con l’ I.I.S. Bartolomeo Scappi, la Direzione Didattica e il Comune.

Castenaso

Lunedì 5 dicembre la Compagnia I Multipli porta in scena al Cinema Italia di Castenaso la commedia teatrale “Don Cesare”, commedia in tre atti con incasso in beneficenza ad AISM.

Crevalcore

Mercoledì 7 dicembre alle 20.45 nel Piccolo Teatro, presso il Centro Socio Culturale (V.le Caduti di Via Fani, 302) si terrà la proiezione del docufilm “Tanta strada” aperta alla cittadinanza; a seguire incontro con il regista Lorenzo K. Stanzani.

Granarolo dell’Emilia

Sabato 3 dicembre alle 10.30 al Teatro TaG Special Olympics Italia IV Convention Regionale Team Emilia-Romagna. Dai Play the Games ai Mondiali, un territorio in movimento. La rivoluzione dell’inclusione è realtà in Emilia-Romagna

Imola

Mercoledì 14 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 nella sala grande di Palazzo Sersanti, si svolgerà il convegno “Disabilità cura della comunità”, organizzato da ASP in collaborazione con il Nuovo Circondario Imolese per offrire alla cittadinanza una riflessione sul diritto all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Marzabotto

Sabato 3 dicembre 2022 alle 9.30 nella Sala Polivalente della Casa della Cultura e della Memoria, “Antenne di comunità”, focus sullo sportello dedicato alle donne con disabilità all’interno del progetto a cura di Mondo Donna Onlus per formare figure di prossimità a supporto e sostegno delle donne con vissuti di violenza.

Ore 15.30 “Questa è la mia vita”, presentazione del libro di Federico Feliziani, con Valentina Franco, Consulta del Turismo e della Cultura e Leonardo Santoro, voce interprete.

Medicina

Sabato 3 dicembre alla palestra comunale “G. Simoni” dalle 17.30 alle ore 19 open day – (BASKet Integrato) promosso dall’associazione GERMOGLIO ODV di Medicina

Venerdì 9 dicembre dalle 15 alle 17 apertura mensile dello sportello telefonico Informhand (377 2913452), servizio mensile gestito da volontari dell’associazione Germoglio per dare informazioni utili alle persone con disabilità e ai loro familiari. Prossime aperture il 13 gennaio, 10 febbraio e 10 marzo.

San Lazzaro di Savena

Sabato 3 dicembre tante iniziative, tra cui alle ore 17 al centro sociale Malpensa un seminario di approfondimento con interventi di esperti e associazioni sulle tante declinazioni dell’inclusione: dagli approcci innovativi in campo didattico ed educativo, come l’aula Snoezelen recentemente inaugurata alla scuola dell’Infanzia Canova, passando per lo stato dell’arte e la formazione in tema di inclusione, fino al sostegno e alla rete tra enti pubblici, associazioni e famiglie nella creazione di Progetti di Vita per le persone disabili.

L’evento sarà accessibile grazie al servizio di interpretariato LIS e alla sottotitolazione fornita dal Coordinamento FIADDA Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto ACCESS – Accessibilità, comunicazione, cultura e sottotitolo per le persone sorde. Il seminario sarà inoltre trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di San Lazzaro.

Zola Predosa

Sabato 3 dicembre alle 10 al primo piano del Municipio, l’Amministrazione comunale in collaborazione con C.S.R.R. “Casa Remo” inaugura la mostra di disegni del Laboratorio 12000 colori a indirizzo arte terapeutico. La mostra è visitabile fino al 18 dicembre negli orari di apertura al pubblico del Municipio.