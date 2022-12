Attentato ai danni della diplomatica italiana Schlein, la solidarietà del sindaco Lepore

“Esprimo solidarietà e vicinanza alla diplomatica italiana Susanna Schlein per l’attacco incendiario ai suoi danni, sul quale auspichiamo siano presto individuati i responsabili. Rivolgo inoltre un pensiero e un abbraccio a sua sorella Elly Schlein ed ai suoi familiari per queste ore che immagino essere di apprensione e preoccupazione”.

Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore, sull’attentato ai danni della diplomatica Italiana ad Atene.

Nella notte, infatti è stata incendiata l’auto del primo consigliere dell’ambasciata italiana in Grecia. Un attentato che poteva avere conseguenze ben peggiori: per fortuna non è esplosa la molotov piazzata sotto la macchina vicina all’impianto del gas, sotto la camera da letto della sua famiglia. Secondo le autorità greche l’attentato sarebbe da ricondurre agli ambienti anarchici.