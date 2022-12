Sabato 3 dicembre il Teatro dell’Orsa presenterà Pollicino alla Casa delle Storie di Reggio Emilia

«Una fiaba per vincere la paura, un sentiero di molliche di pane per entrare nel bosco, sapere chi siamo, essere forti anche quando siamo piccoli. Come Pollicino occorre ritrovare la strada di casa e, quando proprio non si può fare altrimenti, si deve trovare il coraggio di affrontare l’orco» spiega la regista Monica Morini in merito a Pollicino, spettacolo del Teatro dell’Orsa per bambine e bambini dai 4 anni e per tutti interpretato da Bernardino Bonzani e Franco Tanzi in scena alla Casa delle Storie di Reggio Emilia sabato 3 dicembre alle ore 18.

Lo spettacolo fa rivivere la celebre fiaba di Charles Perrault.

Ingresso: adulti € 8, ridotto under 12 € 5. Prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 351 5482101 indicando nome e cognome. La Casa delle Storie si trova in via Beretti 24 a Reggio Emilia. Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.