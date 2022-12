Bologna, si trasferiscono gli uffici Polizia Amministrativa, Armi e Licenze della Polizia di Stato

A far data da lunedì 5 dicembre 2022, gli Uffici della Polizia Amministrativa, compresi gli Uffici aperti al pubblico di Armi e Licenze, ad esclusione dell’Ufficio Passaporti che rimarrà temporaneamente in Piazza Galileo, si trasferiranno in Via Sant’Isaia n°1.

Resteranno invariati, oltre agli indirizzi pec, anche gli orari di apertura al pubblico:

Ufficio Armi: dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00;

Ufficio Licenze: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio competente ai seguenti recapiti:

– 051/6401663 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00);

-ammin.quest.bo@pecps.poliziadistato.it.