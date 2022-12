All’Auditorium Montalcini di Mirandola “Furore” da Steinbeck con Popolizio sabato 3 dicembre

Un one man show epico e lirico, realista e visionario, sempre sorprendente per la sua dolorosa, urgente attualità. Massimo Popolizio è l’ideatore e la voce narrante di “Furore”, tratto dall’omonimo romanzo di John Steinbeck adattato per il palcoscenico da Emanuele Trevi in programma all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola sabato 3 dicembre 2022 con inizio alle 21, nell’ambito della Stagione teatrale 2022-2023 curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Biglietto intero 15 euro, ridotto 13 euro.

Per informazioni Tel. 0535.22455 – Si possono effettuare prenotazioni telefoniche scrivendo una e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it, telefonando al numero 0535/22455 negli orari di apertura della biglietteria e con messaggio WhatsApp al numero 333/2455605. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo o pagati con bonifico bancario pena l’annullamento della prenotazione.