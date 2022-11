Reggio Emilia: ruba bottiglie di superalcolici e danneggia il box informazioni del supermercato

Sabato scorso, su richiesta pervenuta al 113 da parte del personale addetto alla vigilanza del supermercato Eurospar di viale Regina Elena, la Polizia di Stato reggiana è intervenuta per identificare una persona sorpresa con merce non pagata oltre la barriera delle casse. L’uomo, in evidente stato di agitazione, aveva fatto scattare il dispositivo antitaccheggio ed era stato trovato in possesso di numerose bottiglie di superalcolici e prodotti di cosmesi.

Alla richiesta del personale di restituire quanto asportato, il presunto reo si dimenava, spintonando gli addetti dell’esercizio commerciale e provocando la rottura del plexiglass della box informazioni. L’uomo, noto agli operanti per i numerosi precedenti penali, nonché sottoposto a misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Reggio Emilia ed alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. presso la Questura di Modena, è stato immediatamente fermato dagli operatori ed al termine degli accertamenti tratto in arresto per l’ipotesi di reato rapina impropria e poi sottoposto dall’Autorità Giudiziaria alla misura della custodia cautelare in carcere.