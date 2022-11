Giornata per i diritti delle persone con disabilità: tutti gli eventi, laboratori e seminari a San lazzaro

Una giornata dedicata alla disabilità con laboratori e incontri dedicati ai più piccoli e alle famiglie, una serata di festa e un convegno per approfondire i temi dell’inclusione e della lotta alle discriminazioni delle persone disabili.

È il ricco programma della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità (sabato 3 dicembre), che il Comune di San Lazzaro ha ideato in collaborazione con Ente Nazionale Sordi, Fiadda Emilia-Romagna, Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio e la Consulta comunale per la promozione dei diritti per le persone disabili, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i progetti e le buone pratiche in tema di inclusione, accessibilità e abbattimento delle barriere.

“San Lazzaro è un punto di riferimento per tante famiglie con bambini disabili o con bisogni educativi speciali, che nel nostro territorio sanno di poter trovare inclusione e servizi all’avanguardia come l’aula sensoriale inaugurata alle scuole Canova, o particolari giochi nei parchi – spiega la sindaca Isabella Conti –. La cura dei più fragili passa anche attraverso la condivisione di spazi ed esperienze senza barriere, pregiudizi o discriminazioni. Come società civile possiamo progredire e fare passi avanti solo se nessuno resta indietro”.

“Per la giornata dei diritti delle persone con disabilità abbiamo voluto coinvolgere tutte le fasce di età, dai più piccoli fino agli anziani, con iniziative, laboratori ed eventi che stimolino l’inclusione e lo stare bene insieme – aggiunge l’assessora al Welfare Monica Falciatore –. Per farlo è stato fondamentale il contributo di tante associazioni che ogni giorno collaborano con l’Amministrazione per abbattere le barriere fisiche, psichiche, sociali e culturali, e garantire pari opportunità di vita e dignità a ogni persona, valorizzando l’unicità di ogni individuo. In particolare nel seminario pomeridiano, realizzato con il prezioso sostegno della Consulta comunale saranno presentate e valorizzate le buone pratiche e le misure innovative che ci permettono di fare rete e dare una risposta concreta ai bisogni di tutti i cittadini”.

La giornata di Sabato 3 dicembre inizierà, alle 9,45, con “Tutti per uno, uno per tutti”, i laboratori di giocomotricità per i bambini fino ai 7 anni di età al centro che saranno tenuti dalle dottoresse psicomotriciste Cristina Cestari e Monica D’Angelo al centro Habilandia (iscrizione obbligatoria entro il 30 novembre a questo link).

Alle 10.00 docenti e studenti dell’Istituto Mattei potranno partecipare alla conferenza “Il corpo in cattedra”, tenuta dalla dott.ssa Caterina Di Loreto, educatrice ed operatrice all’emotività, all’affettività e alla sessualità, e da Max Ulivieri che si occupa di realizzare progetti per la difesa dei diritti delle persone con disabilità.

Il pomeriggio sarà dedicato a laboratori e attività al centro Malpensa, a partire dalle 15.30: Teatro Gioco (dai 7 agli 11 anni) a cura di ITC Teatro, Arteterapia “Lo scarabocchio” con gli animatori dell’associazione Atelier Sospeso (dai 3 anni di età), ma anche un laboratorio di Musicoterapia con il Maestro Davide Stecca di Gentle Teaching – Ritmo, corpo, voce, emozioni (un gruppo 3-6 anni e un gruppo 7-11 anni). I laboratori sono gratuiti, previa iscrizione a questo link entro il 30 novembre.

A seguire, la giornata entra nel vivo con un seminario (con prenotazione obbligatoria a questo link), che dopo i saluti istituzionali vedrà vari interventi di esperti e associazioni sulle tante declinazioni dell’inclusione: dagli approcci innovativi in campo didattico ed educativo, come l’aula Snoezelen recentemente inaugurata alla scuola delll’Infanzia Canova, passando per lo stato dell’arte e la formazione in tema di inclusione, fino al sostegno e alla rete tra enti pubblici, associazioni e famiglie nella creazione di Progetti di Vita per le persone disabili.

In chiusura del seminario, l’Assessora al Welfare del Comune di San Lazzaro, Monica Falciatore, dialogherà con Fabrizio Acanfora, scrittore e responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne presso Specialisterne Italia, organizzazione specializzata nell’inserimento lavorativo e nella formazione di persone nello spettro autistico presente in 23 paesi.

L’evento sarà accessibile grazie al servizio di interpretariato LIS e alla sottotitolazione fornita dal Coordinamento FIADDA Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto ACCESS – Accessibilità, comunicazione, cultura e sottotitolo per le persone sorde. Il seminario sarà inoltre trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di San Lazzaro.

La giornata si concluderà, alle ore 20.00, con Disco Party, la serata di musica senza barriere organizzata dagli educatori della Cooperativa Il Quadrifoglio al centro Tonelli (iscrizione obbligatoria entro il 30 novembre a questo link).