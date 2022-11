Furto di tonno al supermercato: due persone nei guai in provincia di Bologna

Nella giornata del 29 novembre, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno operato un arresto, nonché denunciato una seconda persona in stato di libertà. L’arresto è stato effettuato in serata in un supermercato di via Guglielmo Marconi a Bologna, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in soccorso di un addetto alla sicurezza che durante il servizio di vigilanza era stato minacciato e spintonato da un cliente il quale dopo aver acquistato regolarmente una bottiglia di birra, voleva uscire dal locale senza pagare una decina di scatolette di tonno.

All’arrivo dei Carabinieri, il cliente, invitato a uscire dal bagno del supermercato dove nel frattempo era entrato inavvertitamente e si era barricato, è stato identificato in un 25enne italiano, disoccupato e senza fissa dimora. Il giovane, gravato da precedenti di polizia specifici, è stato arrestato dai Carabinieri per tentata rapina impropria. La refurtiva, del valore di 48 euro, è stata recuperata dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 25enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per oggi, 30 novembre.

Nel pomeriggio, in un centro commerciale di Imola, è stato denunciato in stato di libertà un cliente per il medesimo motivo. I Carabinieri della Stazione di Mordano sono intervenuti per identificare un cliente che aveva tentato di allontanarsi dal supermercato senza pagare una ventina di scatolette di tonno che aveva nascosto in una borsa. Il cliente, smascherato dal personale addetto alla sicurezza, non ha opposto resistenza e all’arrivo dei Carabinieri è stato identificato in un 37enne pakistano, disoccupato e residente a Imola. La refurtiva, del valore di 116 euro, è stata recuperata e restituita all’esercizio. Il 37enne è stato denunciato dai Carabinieri per tentato furto aggravato.